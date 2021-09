Ronald Koeman moet brandjes blussen bij Barcelona: ‘Er waren wat dingetjes’

Het is rumoerig bij en rond FC Barcelona in de aanloop naar de wedstrijd (morgen 21.00 uur) tegen Bayern München. Niet vanwege de herinnering aan de smadelijke 8-2 nederlaag van ruim een jaar geleden, maar om enkele uitlatingen van Ronald Koeman, die juist na dat fiasco als nieuwe trainer werd aangetrokken, en die de laatste dagen nogal wat ophef veroorzaakten.

Uit twee interviews van Koeman in Nederlandse media, op deze nieuwssite en bij de NOS, plus het tweede deel van de documentairereeks Força Koeman die vrijdag in première ging, werden fragmenten geplukt en vertaald die bij de Spaanse en Catalaanse media en op social media voor nogal wat ophef zorgden.

Zo was Koeman erg openhartig over de zware periode in mei toen hij bijna werd ontslagen en de soms moeizame verhouding met voorzitter Laporta, die zich graag met voetbalteschnische zaken bemoeit. En vanochtend openden de sportsites in Spanje met de kop boven een stuk dat de NOS gisteren naar aanleiding van een interview publiceerde: ,,Dankzij mij heeft deze club toekomst.” Een uitspraak die nogal hooghartig overkwam.

Op zijn persconferentie vooraf aan het Champions League-duel probeerde de trainer de brandjes te blussen. ,,Wat ik heb gezegd is dat ik een trainer ben die de jonge spelers kansen geeft, dat zij de toekomst van de club zijn.”

En over zijn relatie met Laporta, die de laatste week door wat uitlatingen over en weer soms deed denken aan hoe Johan Cruijff en de toenmalige Barça-voorzitter Josep Lluís Núñez via de media met elkaar communiceerden en discussieerden , wilde Koeman ook niets kritisch meer zeggen. ,,Onze verhouding is goed en als er dingen zijn dan bespreken we dat. We willen allebei het beste voor de club. Er waren wat dingetjes, en daarover zijn we nu akkoord.”

De coach wilde vooral naar het duel van morgen kijken, naar de sterkste tegenstander in de groep die dertien maanden geleden Barcelona niet alleen uit de Champions League wipte met die 8-2, maar een diepe crisis bij de Catalaanse club veroorzaakte. Ja, dat is nog vers, erkende Koeman, ,,en heel wat spelers uit de selectie maakten dat mee. Maar we hebben nu de mogelijkheid de zaken om te draaien, daarvoor hebben we ook de spelers.”

Koeman heeft de handicap dat hij vanwege blessures erg dun in de aanvallers zit, waardoor Luuk de Jong een goede kans heeft om naast Memphis Depay direct al zijn debuut te maken, ondanks zijn gebrek aan wedstrijdritme.

