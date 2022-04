Ronaldo biedt excuses aan na uitbarsting richting Everton-fan

Onderweg werd hij negatief bejegend door aanhangers van Everton, waarop Ronaldo een telefoon van een fan uit zijn handen sloeg. Het is nog onduidelijk of en hoelang Ronaldo uit de roulatie ligt.

,,Het is nooit gemakkelijk om je emoties in bedwang te houden na lastige momenten zoals we nu tegenkomen”, zei Ronaldo later op Instagram. ,,Desalniettemin moeten we altijd respect houden, rustig blijven en het goede voorbeeld zijn voor alle jongeren die van dit mooie spelletje houden. Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn uitbarsting en, indien mogelijk, wil ik deze supporter uitnodigen om een wedstrijd op Old Trafford te volgen als een teken van mijn sportiviteit.”



Manchester United verloor door een goal van Anthony Gordon op Goodison Park. Door de nederlaag staat United zevende, terwijl de concurrenten voor de vierde plek dit weekend nog kunnen uitlopen.