Ronaldo bij terugkeer na coronavirus direct belangrijk voor Juventus

Álvaro Morata zag afgelopen woensdag nog drie goals terecht afgekeurd worden tegen FC Barcelona, maar kon vanmiddag wel juichen. Na 14 minuten spelen zette de Spaanse spits Juventus al op voorsprong in het Orogel Stadium Dino Manuzzi in Cesena, waar Spezia Calcio (op 250 kilometer van huis) haar thuiswedstrijden dit seizoen moet afwerken. Jeroen Zoet raakte in de tweede wedstrijd van het seizoen geblesseerd aan zijn dijbeen en kijkt sindsdien toe. Hij zag zijn teamgenoten in de 32ste minuut op gelijke hoogte komen via Tommaso Pobega.



Spezia kreeg daarna een aantal kansen op de 2-1, maar scoorde niet. In de 56ste minuut kwam Cristiano Ronaldo van de bank en drie minuten later maakte hij al de 1-2 voor Juventus na een goede pass van aanvalspartner Morata. Adrien Rabiot maakte in de 67ste minuut de 1-3 en tien minuten later maakte Ronaldo er met een Panenka-penalty ook nog 1-4 van. De 35-jarige Portugees kwam daarmee op vijf goals in drie duels dit seizoen, nadat hij tegen Sampdoria en AS Roma (twee keer) ook al trefzeker was.



Juventus speelt woensdag de uitwedstrijd bij Ferencváros en gaat volgende week zondag op bezoek bij Lazio. Juventus staat nu net als Atalanta op twaalf punten na zes wedstrijden, vier punten minder dan koploper AC Milan.



De 35-jarige Ronaldo testte op 13 oktober positief bij de nationale ploeg van Portugal. Ronaldo miste niet alleen het duel in de Nations League met Zweden, maar daarna ook vier wedstrijden van Juventus. In die wedstrijden speelde Juventus in de Serie A gelijk tegen Crotone (1-1) en Hellas Verona (1-1). In de Champions League werd er gewonnen bij Dinamo Kiev (0-2), maar afgelopen woensdag werd er in Turijn wel verloren van FC Barcelona (0-2).