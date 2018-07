Ronaldo: De meesten gaan naar China of Qatar, maar ik ben anders dan de rest

Eerder die ochtend komt Ronaldo kort naar buiten onder luid gejoel van toegestroomde fans bij het medisch centrum van Juventus waar hij een aantal medische tests moet doorlopen. Gekleed in grijs pak en met strak gekamde haren deelt hij een paar handtekeningen uit en poseert hij voor een paar selfies. ‘Win voor ons de Champions League!!!’, ‘Ronaldo je bent de beste!!!’, klinkt het van alle kanten.



Ronaldo maakt een kort rondje langs het publiek en zingt mee met de menigte: ‘Juve, Juve, Juve.’ Alice van 25 schreeuwt aan een stuk door totdat haar idool weer verdwenen is achter de hekken van het stadion. Ze is gisteravond laat aangekomen vanuit Napels. Ze laat op haar telefoon foto’s van haar kamer zien, die helemaal volhangt met foto’s van Cristiano Ronaldo. Alice: ,,Ik had drie jaar geleden een ernstig auto-ongeluk. Ik raakte in coma en heb Jezus gezien, echt waar." Ze vertelt hoe haar ouders de hele ziekenhuiskamer hadden volgehangen met Ronaldo-posters. ,,Hij heeft me erdoorheen gesleept." De zestienjarige Gianluca kan het nog steeds niet geloven. ,,Ik moet mijzelf serieus iedere ochtend als ik wakker word overtuigen dat het echt waar is: Ronaldo is naar La Juve gekomen."