Ronaldo geeft toe dat hij liever naar boksen en MMA kijkt dan naar voetbal

Cristiano Ronaldo mag dan één van de allergrootste voetballers aller tijden zijn, toch kijkt hij liever naar boksers en MMA’ers op televisie. De 35-jarige Portugees heeft het in een gesprek met streamingdienst DAZN ook over Roger Federer, de moeilijkste momenten in zijn leven én zijn emoties. ,,Wie zegt er dat mannen niet mogen huilen?”

Een blik op zijn Instagram zegt al veel. Cristiano met Floyd Mayweather. Met Anthony Joshua. Met Conor McGregor. Met Khabib. Ronaldo is een grote fan van boksen en Mixed Martial Arts (MMA) in het bijzonder. Het gaat zelfs zo ver dat hij liever naar een wedstrijd in de ring of de octagon kijkt dan op het groene gras. Een carrière als vechtjas overweegt hij dan weer niet, zo zegt CR7 er meteen bij in een interview met de Kazakse bokser Gennady Golovkin voor DAZN, een streamingdienst die zich in de markt wil zetten als de ‘Netflix van de sport’. Naast de rechten van de Serie A hebben ze in Italië ook die van het UFC, de koningsklasse van het MMA.

Volledig scherm Ronaldo naast de onlangs afgehaakte Khabib Nurmagomedov, ongeslagen kampioen bij de lichtgewichten in het UFC. © instagram cristianoronaldo

,,Voetbal is mijn passie, maar op televisie kijk ik liefst naar andere sporten”, aldus Ronaldo in de documentaire. ,,Als ik moet kiezen tussen een voetbalwedstrijd of een boks- of UFC-wedstrijd, kies ik voor dat tweede. Of ik zelf ooit bokser kan worden? Dat denk ik niet. Verschrikkelijk zwaar. Je moet daarvoor geboren zijn, met die gave. Dan denk ik eerder dat ik geboren ben om profvoetballer te worden. Dat had ik al snel door als jongere. Ik zei tegen mezelf: ‘Deze kans ga ik met twee handen grijpen.’”

Quote Op mijn elfde de familie achterla­ten op Madeira om in Lissabon te gaan voetballen, is het moeilijk­ste wat ik ooit gedaan heb in mijn leven Cristiano Ronaldo

,,Toen ik voor Manchester United speelde, was er wel een coach die met me sparde in de ring. Boksen is prima training. Het scherpt je intuïtie aan en doet je beter bewegen”, aldus Ronaldo, die ook inging op het verschil tussen de twee sporten. ,,Boksen vind ik toch wat moeilijker. Je moet haast alles alleen doen. Je hebt wel een team rond je, maar dat is louter om te trainen. In de wedstrijd sta je er alleen voor. Dat is toch wat anders in het voetbal. Wanneer wij trainen, wordt er ook geregeld veel gelachen. Het is een andere soort van opoffering.”

Volledig scherm Cristiano met Mayweather in Abu Dhabi. © instagram cristianoronaldo

Ronaldo, gisteravond in het Gouden Bals ‘Dream Team’ van France Football verkozen, hoopt dat hij een vervolg aan zijn carrière kan breien zoals Roger Federer dat in het tennis doet. ,,Ik had het er laatst met Anthony Joshua nog over", sprak Ronaldo. ,,Ik wil voetballen tot zolang dat mogelijk is. Maar vanaf je 33ste voel je toch dat het stilaan allemaal wat minder wordt. Zeker de benen. Als ik één ding niet wil, is het dat mensen over me zeggen ‘Cristiano was een geweldige speler, maar nu is hij traag geworden.’”

Voorlopig hoeft Ronaldo daar nog niet bang voor te zijn. Dit seizoen maakte hij alweer 10 goals in 7 wedstrijden in de Serie A en 14 doelpunten in alle competities samen.

Ronaldo liet bij Golovkin ook nog wat in de ziel kijken. De transfer naar Sporting Lissabon op zijn elfde en het overlijden van zijn aan alcohol verslaafde vader, waren voorlopig de moeilijkste momenten in zijn leven. ,,Sporting toonde interesse in me maar dat betekende dat ik van het eiland Madeira naar Lissabon moest verhuizen. Mijn familie toen achterlaten is het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Elke dag huilen, omdat ik hen zo hard miste. Samen met de dood van mijn vader heeft dat zwaar op me ingehakt. Fysiek heb je controle over je lichaam, het hoofd is heel wat anders. Daar ben je afhankelijk van je instelling, je motivatie, de ervaring in het leven: bijzonder complex, vind ik.”

Volledig scherm Ronaldo werd geïnterviewd door de Kazakse bokser Gennady Golovkin. © instagram cristianoronaldo

,,In de sport win je wel makkelijk aan ervaring. Kijk naar Roger Federer. Hij is er nu 39, maar nog altijd top. In het boksen heb je zo ook enkele sporters”, besloot Ronaldo, die het ook nog even had over emoties. ,,Ik schrik er niet voor terug die te uiten. Er wordt gezegd dat mannen niet mogen huilen. Maar waarom niet? Wie zegt dat? We hebben allemaal onze gevoelens en onze emoties. Het is belangrijk dat je die ook kan tonen.”