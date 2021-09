Ronaldo is back home: fans ManUnited dromen weer van nieuw succes

Vrij weekend voor Koeman en co met Barcelona: wedstrijd tegen Sevilla uitgesteld

7 september Ronald Koeman en zijn spelers van FC Barcelona hebben alsnog een vrij weekeinde. Het Spaanse sporttribunaal CSD bepaalde dat de competitiewedstrijd tussen FC Barcelona en Sevilla, die zaterdag gespeeld zou worden in Andalusië, toch mag worden uitgesteld. De Spaanse voetbalbond RFEF had dat verzoek van La Liga in eerste instantie afgewezen.