Ronaldo komt één goal tekort voor vervolg aan imposante reeks

Ronaldo maakte sinds zijn komst naar Juventus 15 goals in dienst voor de club uit Turijn. Bij Real Madrid sloot Ronaldo voor de zomer af met 28 goals dit kalenderjaar. En mede dankzij zijn hattrick op het WK 2018 tegen Spanje maakte CR7 er ook nog zes voor het Portugese nationale elftal. Een simpel rekensommetje leert ons dat de 33-jarige Portugees één goal tekort komt om voor het achtste seizoen op rij de grens van vijftig goals in een kalenderjaar te doorbreken.



In 2010 wist Ronaldo 48 goals te maken in dienst van Real Madrid. Het was de laatste keer dat hij zo 'weinig’ goals maakte. Steeds maar weer zorgde Ronaldo voor een stortvloed aan goals bij de Koninklijke. Het ultieme hoogtepunt voor de recordinternational van Portugal was in 2013, toen hij liefst 69 doelpunten maakte.



Ondanks dat Ronaldo pas sinds deze zomer bij Juventus speelt, is hij na Paulo Dybala ook de speler met de meeste goals namens de Oude Dame in 2018. De Argentijn maakte er zestien, eentje meer dan Ronaldo, die met veertien goals momenteel topscorer is van de Serie A. Zijn vijftiende in dienst van Juve maakte Ronaldo in de Champions League tegen Manchester United.