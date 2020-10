Ronaldo mist weerzien met Messi door coronavirus

Volgens verschillende Italiaanse media heeft Cristiano Ronaldo opnieuw positief getest op het coronavirus. Het lijkt daardoor uitgesloten dat de Portugees woensdag van de partij is als Juventus het opneemt tegen FC Barcelona in de Champions League.

Twee weken geleden werd bekend dat de Portugees besmet was met het virus. Daarna ging Ronaldo in quarantaine. Hij testte vorige week donderdag opnieuw positief. In de tussentijd moest Juventus het zonder hun doelpuntenmaker stellen in de Champions League-wedstrijd tegen Dinamo Kiev (2-0 winst), en in de Italiaanse competitie tegen Crotone en Hellas Verona (beide 1-1).

Juventus-trainer Andrea Pirlo liet deelname van Ronaldo in de clash met Barcelona eerder op dinsdag al in het midden. “Het is niet gemakkelijk om een hele wedstrijd te spelen na twee weken van inactiviteit, maar we hopen een keuze te hebben,” zei Pirlo vooruitlopend op de uitslag van Ronaldo’s test.

Ronaldo en Barça-sterspeler Lionel Messi, de twee eeuwige rivalen en de grootste sterren van het begin van de 21e eeuw, hebben elkaar niet meer ontmoet sinds Ronaldo in 2018 Real Madrid verliet voor Juventus. Hun laatste Champions League-ontmoeting dateert van 2011 toen de Catalanen de halve finale ten koste van Real Madrid bereikten. Het illustere duo is samen goed voor 11 Ballons d’Or (zes voor Messi, vijf voor Ronaldo) en 246 goals in de Champions League (130 voor Ronaldo, 116 voor Messi).

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.