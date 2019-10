Ronaldo redt Juve in blessuretijd tegen tien man Genoa

Juventus speelde bijna de hele tweede helft met een man meer, maar had alle moeite met degradatiekandidaat Genoa. Pas in blessuretijd schoot Cristiano Ronaldo vanaf de stip de 2-1 binnen.

Door de late zege pakt de ploeg van Matthijs de Ligt, die volgens Italiaanse media rust kreeg van trainer Maurizio Sarri en de hele wedstrijd op de bank bleef, weer de koppositie.

De Juventus-fans vierden kort voor de winnende goal al feest en ook na een treffer van Ronaldo, maar de VAR keurde de goal af vanwege buitenspel.

Juve speelde geen sterke wedstrijd. Genoa viel soms brutaal aan in het Allianz Stadium. De Turijnse kampioen had geluk dat Francesco Cassata in de 51ste minuut na vasthouden zijn tweede gele kaart kreeg van arbiter Antonio Giua. In de 37ste minuut kneep de scheidsrechter een oogje dicht toen Daniele Rugani een doorgebroken Genoa-speler neerhaalde. Eén minuut daarvoor had Leonardo Bonucci Juve koppend op voorsprong gebracht. Nog voor de rust tekende Christian Kouamé voor de gelijkmaker.

Juventus viel aan, maar Genoa hield lange tijd stand. Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, zeker toen Adrien Rabiot in de 87ste minuut zijn tweede gele kaart kreeg. Maar invaller Antonio Sanabria toucheerde in blessuretijd Ronaldo licht binnen de zestien. Dat was genoeg voor de arbiter om de kampioen een strafschop toe te kennen. Die schoot Ronaldo, die niet bepaald uitblonk, zelfverzekerd binnen.

Kluivert

Subtopper AS Roma profiteerde van het gelijkspel tussen de concurrenten Napoli en Atalanta Bergamo (2-2) door de uitwedstrijd tegen Udinese met 4-0 te winnen. Justin Kluivert was in de 54ste minuut verantwoordelijk voor het derde doelpunt. Hij schoot met rechts raak via de binnenkant van de paal. Ruim een kwartier voor tijd werd Kluivert gewisseld.