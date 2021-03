Ronaldo snoert critici de mond met razendsnelle perfecte hattrick, maar weigert met de pers te praten

Video'sIn een week waarin hij stevige kritiek te verwerken kreeg, heeft Cristiano Ronaldo zichzelf maar eens laten gelden bij Juventus. In de uitwedstrijd tegen Cagliari noteerde de Portugese superster in een tijdsbestek van slechts 22 minuten een perfecte hattrick. Hij scoorde met links, met rechts en met het hoofd. Hij had daarmee een groot aandeel in de 1-3 zege van Juventus, maar wenste daarna niet met de media te praten.

Slechts tien minuten had Ronaldo nodig om de score namens Juventus te openen op bezoek bij Cagliari. Hij torende bij een hoekschop boven alles en iedereen uit en knikte de bal fraai binnen (zie video hierboven). Met die 0-1 noteerde de Portugees al een fraaie statistiek: in alle achttien stadions waarin de Portugees speelde in de Serie A heeft hij nu gescoord.

Daar was de koek echter nog lang niet mee op voor Ronaldo. Vijftien minuten later versierde hij zelf een penalty om vervolgens de strafschop (met zijn rechter) zelf te benutten: 0-2 voor Juventus, waar ook Matthijs de Ligt een basisplaats had.



Zeven minuten na de 0-2 was het wéér raak voor Ronaldo. Met zijn linker werkte hij de 0-3 binnen en daarmee vierde hij een perfecte hattrick (met hoofd, rechts én links). Zijn drie goals maakte Ronaldo binnen 22 minuten vanaf zijn eerste goal en binnen 32 minuten vanaf de aftrap. Alleen tegen Espanyol (toen binnen twintig minuten) maakte Ronaldo sneller een hattrick. Toen maakte hij vijf goals.

Ronaldo voerde het kunststukje uit na een week waarin hij stevige kritiek te verwerken kreeg na de uitschakeling in de achtste finale van de Champions League tegen FC Porto. De Portugees zou alleen nog als een last gezien worden bij de Oude Dame.

Met zijn drie goals was Ronaldo vanavond vooral goed voor de drie punten. De 0-3 ruststand was namelijk ruim voldoende om uiteindelijk met drie punten huiswaarts te keren naar Turijn. Cagliari kwam na een uur op 1-3 via Giovanni Simeone, maar hoewel de club van Sardinië daarna nog stevig druk zette, kwam de spanning niet écht meer terug. Juventus mocht drie punten bijschrijven en daarmee staat de ploeg van coach Andrea Pirlo nu op 55 punten uit 26 wedstrijden. Inter en AC Milan staan nog boven Juve met respectievelijk 65 punten uit 27 wedstrijden en 56 punten uit 26 wedstrijden. AC Milan speelt vanavond nog de thuiswedstrijd tegen Napoli.

‘Hij heeft al gepraat’

Waar hij na zijn goals nog wel een veelzeggend gebaar maakte, alsof hij zijn critici de mond wilde snoeren, weigerde hij na de wedstrijd met diezelfde critici te praten. Hij wenste geen interviews te geven. ,,Hij was boos, ja, deze week, maar het hele team was boos na de return tegen Porto”, liet trainer Andrea Pirlo weten. ,,Iedereen was aangeslagen doordat we uit de Champions League lagen. Dat hij nu geen interviews gaf, heeft een simpele reden: hij heeft tijdens de wedstrijd al gesproken, met een hattrick en een geweldig optreden. Het gaat er niet om wat je zegt na de wedstrijd. Het gaat erom wat je laat zien op het veld, dat telt.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © AFP