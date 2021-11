Ronaldo spoort ploeggenoten Manchester United aan: ‘Hier horen wij thuis’

,,Proficiat jongens, voor een geweldige overwinning die ons brengt waar we thuishoren! Wij zijn Man. United en we zullen nooit opgeven met vechten voor deze club! Kom op, kerels!”, schreef de vedette, die de eerste goal maakte en daarmee tekende voor zijn 140e doelpunt in de Champions League. “Het is altijd geweldig om te spelen in Spanje, fantastisch om te winnen in Spanje, bevredigend om te scoren in Spanje, een land waar ik me altijd bijzonder heb gevoeld”, aldus Ronaldo, die jarenlang uitblonk bij Real Madrid.