Ronaldo vindt De Ligt beste voetballer ter wereld, Ten Hag mist nipt podium

Opvallend is dat Ronaldo nog een Nederlander in zijn top-3 opnam. Frenkie de Jong staat bij de Juve-aanvaller op nummer twee. Daarna volgt Kylian Mbappé.



Ook Lionel Messi, die de award ten koste van Virgil van Dijk won, stemde op De Jong. De Argentijn zette zijn nieuwe ploeggenoot op de derde plaats. Liverpool-aanvaller Sadio Mané is volgens Messi de beste ter wereld en daarna volgt Cristiano Ronaldo, die dus niet op zijn rivaal had gestemd. Messi mocht ook stemmen op coaches. Hij zette Pep Guardiola op nummer één, gevolgd door Messi's landgenoten Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) en Marcelo Gallardo (River Plate).



De Jong werd uiteindelijk zevende, De Ligt negende. Van Dijk, die de Europese prijs won en favoriet was, eindigde op de tweede plek.