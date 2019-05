Ronaldo voorkomt stunt van Torino in Derby della Mole

Juventus gaf al in de 17de minuut de voorsprong weg door een verkeerde ingooi richting het eigen doel. Sasa Lukic sprintte achter de bal aan en liep Miralem Pjanic eruit. Vervolgens tikte Lukic Torino op voorsprong. Ook na de rust kwamen de bezoekers niet in grote problemen, Ronaldo was onzichtbaar. Tot de 84ste minuut. De Portugees kopte na een voorzet van Leonardo Spinazzola de bal heerlijk binnen. Het was zijn 21ste doelpunt in de Serie A en zijn honderdste kopgoal in zijn rijke loopbaan.