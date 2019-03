Ronaldo vreest niet: Als we spelen zoals Juve dat kan, gaan we door

,,Het wordt een moeilijke avond. Zij stonden de laatste vier jaar twee keer in de Champions League-finale”, citeert La Gazetta dello Sport Ronaldo. ,,Atlético is zeker een kandidaat voor CL-winst. Maar als Juventus speelt zoals het kan, dan redden we het, dan bekeren wij door.”



Ronaldo zegt het naar zijn zin te hebben in Turijn. ,,Ik mis Spanje en Portugal niet. Natuurlijk heb ik mijn vrienden achtergelaten, en een geweldige club aan wie ik veel te danken heb. Maar het land mis ik niet omdat ik hier dezelfde dingen heb. Ik heb een intense en boeiende tijd achter de rug. Anders, maar zeker niet minder. Ik ben gelukkig.”



Ronaldo is tevreden met de sportieve prestaties van zijn nieuwe club. ,,In de competitie zijn we nog ongeslagen en goed op weg om kampioen van Italië te worden. Er komen nog veel wedstrijden, maar we hebben een enorme voorsprong en als we zo doorgaan komt de titel snel. En de Italiaanse Super Cup hebben we ook al.” Ook de Serie A kan Ronaldo wel bekoren. ,,Ik voel me goed passen bij de Serie A, de moeilijkste competitie voor aanvallers. Er loopt veel kwaliteit rond, meer dan ik had verwacht. Mijn familie is gelukkig hier en daarom ziet het er ook positief uit.”



Maar Ronaldo werd vooral naar Juventus gehaald om de club ook in Europa eindelijk succesvol te laten zijn - Juventus was de afgelopen vier jaar dicht bij Champions League-winst, maar moest vaak zijn meerdere erkennen in het Real Madrid van Ronaldo. Om de felbegeerde cup dit seizoen wel naar Turijn te halen, moet vanavond een 2-0 achterstand tegen Atlético Madrid worden weggewerkt. De laatste keer dat Juventus de Champions League won was in 1996, toen Ajax in de finale werd verslagen.



