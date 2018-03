Ronaldo weer de beste in Portugal

Ronaldo, eerder al gekozen tot beste voetballer ter wereld in 2017, kreeg de voorkeur boven twee van zijn ploeggenoten uit het nationale elftal: doelman Rui Patricio (Sporting Portugal) en middenvelder Bernardo Silva (Manchester City). Leonardo Jardim van AS Monaco werd gekozen tot beste trainer.



Het Portugese voetbalgala beleefde in 2016 zijn eerste editie. Een commissie onder leiding van voorzitter Luis Figo reikt in tal van categorieën de zogeheten 'Quinas de Ouro' (gouden munten) uit. Ronaldo ging bij de voorgaande twee edities ook met de hoofdprijs naar huis.



In Slowakije werd Marek Hamsik van Napoli voor de zevende keer gekozen tot beste voetballer. Vladimir Darida (Hertha BSC) kreeg in Tsjechië de voorkeur boven negenvoudig winnaar Petr Cech.



