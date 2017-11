Ronaldo weigert te spreken van crisis na nieuwe nederlaag

,,Het gaat erom waar we aan het einde van het seizoen staan. We moeten nu even goed door deze fase heen komen. Het beste is kalm te blijven en dat lukt ons wel'', zei de Portugese sterspeler.



Ronaldo maakte in Londen in de slotfase zijn 111e goal in de Champions League. Het was niet meer dan een schrale troost in een ontnuchterende wedstrijd waarin Real Madrid, voor de eerste keer op Wembley, vrijwel kansloos was. De Spaanse kampioen verloor afgelopen zondag in de competitie ook al met 2-1 bij Girona. De achterstand op koploper Barcelona liep daardoor op tot acht punten.