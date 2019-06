Ronaldo wil graag prijs pakken in eigen land: ‘Ook deze trofee heeft glans’

In de halve finale speelt het land woensdag tegen Zwitserland. De andere halve eindstrijd gaat een dag later tussen Oranje en Engeland.



Ronaldo maakt voor de eerste keer zijn opwachting in de Nations League, waarvan zondag in Porto de finale is. De kwalificatiewedstrijden voor de Final Four liet hij om uiteenlopende redenen aan zich voorbij gaan. In 2004 speelde hij op het EK als 19-jarige jongeling mee en maakte hij zijn eerste doelpunt in een interland. Naderhand overheerste de teleurstelling over de verloren finale tegen Griekenland, dat won door een doelpunt van Angelos Charisteas.



