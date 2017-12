'Ronaldo wil voor 100 miljoen weg uit Madrid'

De 32-jarige Portugees verlengde ruim een jaar geleden zijn contract bij Real Madrid tot de zomer van 2021. Die verbintenis bevat een gelimiteerde afkoopsom van liefst 1 miljard euro. Hoewel de transfermarkt sindsdien op hol sloeg, met duizelingwekkende bedragen voor onder anderen Neymar en Virgil van Dijk, lijkt het uitgesloten dat een club zoveel geld kan ophoesten. Ronaldo zou Pérez daarom volgens Daily Record hebben verzocht om een 'realistische' vraagprijs te hanteren, naar verluidt 100 miljoen euro. Voor zowel PSG als ManUnited is het vermoedelijk geen probleem daaraan te voldoen.



Het verhaal gaat dat Ronaldo boos is op Pérez omdat de voorzitter van Real Madrid niet, zoals beloofd, zijn salaris heeft opgekrikt na een bijzonder succesvol jaar met winst van de Champions League, de Spaanse titel en het WK voor clubs. De Portugees is inmiddels qua basisinkomen weer voorbijgestreefd door Lionel Messi en Neymar. ,,Ik ben de beste voetballer ooit'', zei Ronaldo onlangs nadat hij opnieuw de Gouden Bal had gewonnen. ,,Sommigen vinden Messi of Neymar beter. Maar niemand is zo'n complete voetballer als ik.''