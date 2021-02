Ronaldo zet Juventus en De Ligt met één been in finale Coppa Italia

Geïrriteer­de Koeman krijgt wéér vragen over Messi, maar heeft ook goed nieuws

17:29 Ronald Koeman kreeg vandaag tot zijn irritatie opnieuw vragen over het astronomische salaris van Lionel Messi. Maar er was op de persconferentie ook reden tot vrolijkheid, want de FC Barcelona-trainer kan weer beschikken over Sergiño Dest