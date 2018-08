Ronaldo zie je straks bij Ziggo én op AD.nl

Ziggo-directeur Will Moerer is verheugd dat de Serie A straks op zijn zender te zien is: ,,De Serie A is met de transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus en die van Justin Kluivert naar AS Roma weer een stuk interessanter geworden. De competitie herbergt ineens vijf internationals: Stefan de Vrij, Marten de Roon, Kevin Strootman, Hans Hateboer en nu dus ook Kluivert. Het aankopen van de FA Cup versterkt onze programmering in de weekenden dat de Premier League stilligt.''