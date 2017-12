Rooney helpt Everton aan punt in Merseyside-derby bij Liverpool

De 229ste editie van de Merseyside-derby is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Premier League-topscorer Mohamed Salah bracht Liverpool kort voor rust op voorsprong, maar Everton-captain Wayne Rooney redde een punt voor de bezoekers met een rake strafschop in de 77ste minuut.