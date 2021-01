Rooney met voetbalpensioen en richt zich op Derby County als manager

Everton en United

In de zomer van 2004 verkaste de toen 18-jarige spits naar Manchester United voor 37 miljoen euro, de duurste Engelse speler ooit op dat moment. In The Theatre of Dreams maakte Rooney zijn dromen waar. Hij kroonde zich tot all-time topscorer van de ploeg, maakte een fabuleuze omhaal in de derby tegen Manchester City en won onder meer de Champions League en Europa League (ten koste van Ajax), vijf keer de Premier League, een FA Cup én vier League Cups en Community Shields.

Als interim-coach nam hij het stokje over, maar de resultaten vindt de clubleiding zo indrukwekkend (drie zeges en vier remises) dat hij is gepromoveerd tot hoofdtrainer. ,,Ik wist instinctief dat Derby County voor mij de club is waar ik hoor”, zei de voormalig aanvaller. ,,Ik beschouw het als een eer dat ik in de voetsporen treed van voorgangers als Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard en Phillip Cocu. Ik beloof iedereen die bij de club betrokken is en alle fans dat ik er alles aan zal doen om deze historische voetbalclub, waar heel veel potentie is, omhoog te brengen.”

Directeur Stuart Pearce heeft in ieder geval het volste vertrouwen in Rooney, die ook clubtopscorer aller tijden is van Manchester United. ,,De ploeg is opgeleefd onder Wayne. We zijn in de verdediging veel beter geworden en ook in de aanval effectiever.”