Rooney ontsnapt met Derby County aan degradatie na bizarre ontknoping, Spurs kan CL vergeten

Engels voetbalDerby County is er zaterdag op een krankzinnige slotdag in de Championship alsnog in geslaagd om degradatie af te wenden. De ploeg van trainer Wayne Rooney speelde met 3-3 gelijk tegen directe concurrent Sheffield Wednesday en Rotherham United kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Cardiff City.

Dat bleek na het laatste fluitsignaal voldoende om niet te degraderen naar de League One, het derde niveau in Engeland. Het verschil met degradant Wycombe Wanderers was na een spannende slotdag slechts één punt. Aanvaller Martyn Waghorn was met twee doelpunten de gevierde man tegen Sheffield Wednesday. Met een strafschop in de 78e minuut schoot hij zijn ploeg op gelijke hoogte: 3-3.

Trainerswissel

Phillip Cocu begon het seizoen nog bij Derby County, waarmee hij vorig seizoen op plek op plek 10 was geëindigd na een goede eindspurt waarin de play-offs om promotie zelfs nog even in zicht kwamen. Dit seizoen begon Derby County direct dramatisch, met slechts twee overwinning en acht doelpunten na 18 wedstrijden. Cocu en zijn assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers werden op 14 november 2020 dan ook ontslagen.

Rooney (35) nam het stokje toen over, nadat de all-time topscorer van Engeland en Manchester United in januari vorig jaar nog als speler was teruggekeerd in Engeland. Onder Rooney kende Derby County begin dit jaar een goede periode (van plek 23 naar 17), maar de afgelopen maanden ging het weer een stuk minder. Zo werden de laatste zes wedstrijden in aanloop naar de slotdag allemaal verloren.

Ontsnapping

Toch wist Derby tegen Sheffield United alsnog te ontsnappen aan degradatie, met Kelle Roos en voormalig Feyenoord-spits Colin Kazim-Richards in de basis. Na twee keer op achterstand te zijn gekomen, schoot Waghorn zijn ploeg vanaf elf meter naar een veilige 21e plaats op de ranglijst.

Nederlaag Spurs bij Leeds United

Het bereiken van de Champions League wordt voor Tottenham Hotspur een steeds lastigere klus. De ploeg van coach Ryan Mason, de vervanger van de ontslagen José Mourinho, verloor zaterdag met 3-1 bij Leeds United. De Spurs staan zesde en alleen de eerste vier clubs uit de Premier League plaatsen zich voor het belangrijkste clubtoernooi.

Stuart Dallas zette Leeds, dat nog zicht heeft op deelname aan de Conference League, in de 13e minuut op voorsprong. Son Heung-min maakte gelijk, maar nog voor rust stond de thuisploeg opnieuw voor. Ditmaal was Patrick Bamford de doelpuntenmaker. Het was zijn vijftiende treffer van dit seizoen. In de slotfase volgde nog de 3-1 door Rodrigo.

Bij Leeds speelde verdediger Pascal Struijk de hele wedstrijd. Steven Bergwijn bleef bij de Spurs op de bank.