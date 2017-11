Rooney over 'mooiste goal ooit': Nog nooit een bal zó goed geraakt

,,Ik denk dat ik nog nooit een bal zó goed heb geraakt'', zei de 32-jarige aanvaller van Everton over zijn wonderschone treffer vanaf eigen helft. ,,Dit was één van de mooiste doelpunten die ik ooit heb gemaakt. Zo niet de mooiste.''



Rooney kreeg de bal in de middencirkel in zijn voeten gespeeld door keeper Joe Hart, die ver uit zijn doel was gekomen om een uitbraak van Everton te onderbreken. De Engelse routinier twijfelde geen moment en trapte de bal ver en strak in het lege doel. Het betekende voor Rooney zijn derde doelpunt van de avond en zijn eerste hattrick voor Everton.



,,Het was een perfect moment hiervoor. We zitten als club in een moeilijke periode. Dit was een belangrijk duel, met de nieuwe manager op de tribune'', zei Rooney, doelend op Sam Allardyce. De Engelse trainer wordt vandaag officieel gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Ronald Koeman.