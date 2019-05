Roos play-offs in met Derby County, Krul kampioen met Norwich

De Nederlandse doelman Kelle Roos keepte vanmiddag bij Derby County, waar Martyn Waghorn, Mason Bennett en Harry Wilson de goals maakten. De 26-jarige doelman uit Rijkevoort keepte dit seizoen zestien competitieduels voor The Rams, waarin hij vijftien tegengoals kreeg. Derby County doet voor de vierde keer in zes jaar tijd mee aan de play-offs om promotie naar de Premier League, waar het in het seizoen 2007/2008 voor het laatst in actief was. Nummer zeven Middlesbrough won met 1-2 van Rotherham United, maar kon dus niet profiteren van een misstap van Derby County. Eerder waren Leeds United, West Bromwich Albion en Aston Villa al zeker van een plek in de play-offs.



Norwich City en Sheffield United verzekerden zich vorige week al van promotie naar de Premier League, als de nummers 1 en 2 van het Championship. Norwich City kroonde zich vandaag ook nog tot kampioen op het tweede niveau van Engeland door met 1-2 te winnen bij Aston Villa. De Haagse doelman Tim Krul ontbrak dit seizoen geen minuut bij The Canaries en kreeg 56 tegengoals in 46 wedstrijden.