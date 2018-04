Roy Keane niet onder de indruk van City: 'Ze zijn nog geen groot team'

Monaco loopt averij op bij Rennes

4 april AS Monaco heeft punten verspeeld bij Stade Rennes. Het inhaalduel in de Franse Ligue 1 eindigde in een 1-1-gelijkspel. Joris Gnagnon had de thuisploeg in de 26e minuut op voorsprong gezet. Drie minuten later was het alweer gelijk door Ronny Lopes.