Rubiales volgt Villar op als voorzitter Spaanse voetbalbond

De veertigjarige Rubiales won de verkiezing met 80 tegen 56 stemmen van interim-voorzitter Juan Luis Larrea. Rubiales, oud-speler van onder meer Levante, beloofde als eerste de financiën bij de Spaanse bond RFEF op orde te brengen.

Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, is blij met Rubiales: ,,We beginnen aan een nieuwe fase waarin we met z'n allen goed moeten samenwerken. Onze organisatie moet moderner, efficiënter, professioneler en transparanter worden.''

De 68-jarige Villar was ongeveer 30 jaar lang voorzitter van de RFEF. Vanwege de corruptiezaak legde hij ook zijn functies bij de UEFA en FIFA neer.