Russische ex-Feyenoorder spreekt zich uit tegen invasie in Oekraïne: ‘Geen oorlog!’

De 32-jarige Smolov, die 45 interlands voor Rusland speelde en nu voor Dinamo Moskou uitkomt, plaatste ook een emoji met een gebroken hart en de vlag van Oekraïne.

Andrej Roeblev deelde de post van Smolov. De Russische tennisser heeft een oproep gedaan tot vrede tussen zijn vaderland en Oekraïne. Dat deed hij donderdag nadat hij zich had geplaatst voor de halve finales van het toernooi van Dubai. Op diezelfde dag was Rusland begonnen aan een invasie in het buurland.

,,Je beseft nu hoe belangrijk het is om vrede in de wereld te hebben, om elkaar te respecteren wat er ook gebeurt, en om verenigd te zijn”, sprak Roeblev na zijn zege in drie sets op de Amerikaan Mackenzie McDonald. ,,Het gaat over zorg dragen voor onze aarde en voor elkaar. Dat is het belangrijkste”, zei de nummer 7 van de wereld.

Roeblev plaatste op zijn Instagram-account ook een tekening van twee figuren, in de kleuren van de vlaggen van Oekraïne en Rusland, die elkaar omhelzen.

De 24-jarige Rus, die zondag in Marseille zijn negende toernooizege boekte, vertelde in Dubai ook hoe moeilijk het is om in de huidige omstandigheden te tennissen. ,,Op dit soort momenten realiseer je je dat je wedstrijd niet belangrijk is. Wat er nu gebeurt in de wereld is veel verschrikkelijker”, zei hij.