Rutten neemt keeperstrainer Van Zwam mee naar Haifa

Rutten (55) was in beeld om technisch directeur te worden bij de KNVB, maar de trainer uit Wijchen wil nog graag zelf op het veld staan. Hij ging daarom wel in op het aanbod van Maccabi Haifa om daar hoofdtrainer te worden. Rutten werd door technisch directeur Mo Allach naar de Israëlische havenstad gelokt. De oud-trainer van onder meer FC Twente, PSV, Schalke 04 en Feyenoord ondertekende een contract tot de zomer van 2019.



Rutten en Van Zwam, voormalig keeperstrainer van onder meer NAC en het Nederlands elftal, treffen met Rob Maas nog een landgenoot in Haifa. Maas fungeerde de afgelopen wedstrijden als interim-hoofdtrainer en gaat waarschijnlijk weer verder in zijn oude rol als assistent.