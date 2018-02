'Ruud Vormer zou goede burgemeester van Brugge zijn'

Op bezoek in BruggeMet een Nederlands kwartet in de selectie heeft Club Brugge een straatlengte voorsprong op de rest in België. Aanvoerder Ruud Vormer & co vallen er in de smaak. ,,Belgen, Nederlanders, als ze hun truitje maar nat maken.’’

Mini-Ruud Vormertjes. In Brugge kom je ze overal tegen. Zoals het Pellè-kapsel een jaar of vijf terug extreem populair was onder jonge Rotterdammers, zo is de blonde coupe van de 29-jarige Rudie Willem Vormer uit Hoorn nu hot onder de Brugse schooljeugd. Twee uur voor de aftrap van Club Brugge - Charleroi (3-3 gelijkspel) loopt zo’n mini-Vormer met een gigantische zwartblauwe vlag richting Jan Breydel Stadion. ,,Gewoon met een kwak gel alles naar achteren kammen. Net als Ruudje’’, legt de 10-jarige Yentl uit, terwijl hij met zijn handen zachtjes over de keiharde lokken aait.

Mislukt bij Feyenoord, maar idool in Brugge. Van de Nederlandse enclave (Vormer, Jordy Clasie, Stefano Denswil en Kenneth Vermeer, de laatste twee gisteren bankzitters) is Vormer het uithangbord. Bezig aan zijn vierde Belgische seizoen, met al een landstitel, beker en Supercup op zak. Woensdag is hij de gedoodverfde kandidaat om de Gouden Schoen te winnen.

,,Ruudje is onze nieuwe Raoul Lambert. Die kende gij zeker niet?’’, begint Daniël Jonkheere, uitbater van het Bierpaleis aan de Katelijnestraat, aan de levensgeschiedenis van de clubicoon, die de trots van de stad tussen 1962 en 1980 vijf keer kampioen maakte. ,,Een echte Bruggeling. Een van ons, met hart voor de club. Dat geldt voor Vormer ook. Een beetje on-Nederlands vind ik hem. Geen praatjes, maar een binder, die de ploeg sterker maakt, net als eerst Timmy Simons. De man die hier één geheel smeedt van jong en oud. Echt, Ruud zou een goede burgemeester zijn.’’

Volledig scherm Ruud Vormer en zijn teamgenoten bedanken het publiek in Brugge na het 3-3 gelijkspel tegen Charleroi. © Photo News

Prototype

Het enorme enthousiasme rondom Vormer wordt door iedereen gedeeld. Gert Verheyen, gewezen topspeler en twintig jaar terug zelf jarenlang het sobere, nimmer verzakende boegbeeld van Club Brugge, is ook fan van Vormer. ,,Of het nu Nederlanders zijn of Belgen, het gaat hier om wat ze willen betekenen voor de club. Dat ze het truitje nat maken. Dat maakt Vormer tot het prototype van een Club Brugge-speler’’, weet Verheyen, nu analist. ,,Iedereen hier is allang vergeten dat hij een Nederlander is.’’

Met een vergelijkbare dosis werklust moet ook een gifkikker als Clasie rap uit kunnen groeien tot een chouchou (knuffelbeer) in Brugge, zoals zoveel Nederlanders voor hem. Eind jaren zestig begon het met Henk Houwaart en Rob Rensenbrink. Daarna kwamen mannen als Nico Rijnders, Ruud Geels en Dennis van Wijk. Zelf speelde Verheyen nog met Foeke Booy en René Eijkelkamp. ,,Toffe gasten. Gangmakers, zeker René. Daarna is het even rustig geweest, maar nu zijn de Nederlanders terug. Dat gaat vaak zo. Als er één of twee komen, zien anderen dat ook. Bovendien halen Nederlanders hun neus niet meer op voor de Belgische competitie. Onze competities zijn helemaal naar elkaar toegegroeid.’’

Volledig scherm 'Ruudje' Vormer is ontzettend populair bij de supporters van Club Brugge. © VI Images / Gerrit van Keulen

Knotsgekke wedstrijd

Met het continue ‘Ruud, Ruud, Ruud, Ruud’ dat van de tribunes komt, ontrolt zich deze zondagavond een knotsgekke 3-3. De Brugse productie stokt ondanks een dozijn kansen bij drie. En met een gemiste penalty, een bal op de paal en één op de lat heeft aanvoerder Vormer wat uit te leggen.

Na een nederlaag tegen Gent (2-0) en een bekerverlies bij Standard Luik (4-1) is hij het die na afloop de pers te woord moet staan. ,,Negen tegendoelpunten in drie wedstrijden. Zelden meegemaakt dit’’, foetert Vormer. ,,Weer drie klotegoals tegen. Je kunt er moeilijk elke pot zelf vier scoren.’’

Morgen staan de gazetten weer vol met Vormer. Net als gisteren. En eergisteren. En overmorgen, als hij de Gouden Schoen op mag halen. ,,Ik hoop het. Ik heb in elk geval m’n best gedaan.’’