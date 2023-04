‘Sadio Mané geeft Bayern-ploeggenoot Leroy Sané klap in het gezicht na CL-domper’

met video's Real Madrid verslagen dankzij wereldgoal Samuel Chukwueze, Lionel Messi weer trefzeker voor PSG

Er was weer genoeg spektakel vandaag op de Europese velden. Zo ging Real Madrid in eigen huis onderuit tegen Villarreal, vond Lionel Messi weer het doel namens Paris Saint-Germain en verstevigde Lazio de tweede plek in Italië. Onderaan dit artikel vind je een overzicht van de uitslagen, standen en programma's.