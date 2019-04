Salah na wereldgoal: ‘Niet nadenken, gewoon op gevoel’

,,Ik dacht niet na, ik deed het gewoon op gevoel'', zei Salah. ,,Normaal gesproken schiet ik met de binnenkant van mijn voet. Maar nu, omdat het van ver was, trapte ik de bal volle kracht met mijn wreef. Ik had wel een beetje geluk dat de bal er zo mooi in vloog.”



Salah zorgde er met zijn negentiende doelpunt van het seizoen voor dat Liverpool aan kop van de Premier League twee punten voorsprong houdt op Manchester City, dat wel een wedstrijd minder speelde. Volgens de Egyptenaar was het zijn niet mooiste treffer in dienst van de Reds’ ,,Dat was het doelpunt in mijn eerste derby tegen Everton. Kracht, techniek en kwaliteit; alles zat daarin'', zei Salah over zijn treffer die vorig jaar zelfs werd beloond met de Puskás Award voor het mooiste doelpunt ter wereld.