Salernitana verpest volksfeest en houdt Napoli voorlopig van derde landstitel af

De ploeg van Luciano Spalletti leek te profiteren van een misstap van Lazio, dat met 3-1 verloor van Inter. Na de kopgoal van Olivera leek het ook niet meer mis te gaan en barstte het volksfeest in en rondom het stadion al helemaal los, maar toen haalde Dia met zijn linker mooi uit en krulde hij de bal buiten het bereik van doelman Alex Meret in het doel.

Donderdag wacht voor Napoli een nieuwe kans om de landstitel binnen te slepen. Udinese is dan de tegenstander. Het verschil met nummer 2 Lazio is meer dan comfortabel en bedraag maar liefst 18 punten. Napoli is op jacht naar de eerste titel sinds 1990, toen Diego Maradona de Zuid-Italiaanse stad in vuur en vlam zette. Aan de hand van het Argentijnse wonderkind won Napoli in 1987 de eerste ‘Scudetto’. Maradona, overleden in 2020, speelde van 1984 tot 1991 bij Napoli.