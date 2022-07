Sam Kerr schittert als eerste vrouw ooit op cover voetbalgame FIFA

Met video Sepp Blatter en Michel Platini vrijgespro­ken in corruptie­zaak

Michel Platini en Sepp Blatter zijn vrijgesproken voor hun rol in een corruptiezaak. De Zwitserse rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van fraude bij het uitvoeren van een verdachte transactie, waar de Fransman en Zwitser voor terechtstonden. Blatter was jarenlang voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, Platini van de Europese voetbalunie UEFA.

