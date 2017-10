Sampaoli: Vergeet de cijfers, Argentinië hoort op een WK

De tweevoudig wereldkampioen speelde de laatste drie wedstrijden in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie gelijk en staat momenteel zesde in de groep en dat is niet voldoende voor een ticket naar Rusland. De eerste vier plaatsen zich rechtstreeks, de nummer vijf speelt een play-off tegen Nieuw-Zeeland. Het was in 1970 voor het laatst dat Argentinië ontbrak op een eindronde. Bij het vorige WK in Brazilië stond het land nog in de finale.



Het schortte in de kwalificatie vooral aan scorend vermogen bij de 'Albiceleste'. In de zeventien gespeelde wedstrijden maakten de Argentijnen maar zestien doelpunten. Zelfs Venezuela, de nummer laatst in de kwalificatiegroep, maakte meer goals. Vedette Lionel Messi nam er een schamele vier voor zijn rekening.



Toch is de topschutter van FC Barcelona de speler waar Sampaoli op vertrouwt in het cruciale treffen met Ecuador. ,,Als Messi zijn normale niveau haalt, dan komt het allemaal goed'', meent de bondscoach. Argentinië is er overigens in WK-kwalificatiewedstrijden slechts één keer in geslaagd Ecuador te verslaan in Quito. Het is voor bezoekende ploegen altijd lastig te acclimatiseren op 2800 meter hoogte.