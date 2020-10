Sancho en Haaland bezorgen Dortmund eerste zege, Vormer en Hoedt spelen gelijk

Borussia Dortmund heeft zijn eerste zege binnen in de Champions League. Na de nederlaag bij Lazio wonnen de Duitsers in het eigen Signal Iduna Park met de nodige moeite van FC Zenit uit Rusland: 2-0. Jadon Sancho en Erling Haaland maakten de doelpunten.

In dezelfde groep speelden Club Brugge en Lazio gelijk (1-1). Club en Lazio hebben beide vier punten. Dortmund volgt met drie punten en FC Zenit is nog puntloos.

Dortmund was in de eerste helft de betere ploeg tegen de Russen, maar Haaland en Giovanni Reyna zagen schoten net naast gaan. De ploeg uit Sint Petersburg beperkte zich veelal tot verdedigen, maar kreeg voor rust toch nog een grote kans via Sebastian Driussi.

Volledig scherm Erling Haaland. © EPA

De Duitsers kregen in de slotfase van de tweede helft de uitgelezen kans om op 1-0 te komen. Vjatsjeslav Karavajev maakte in de 78e minuut een overtreding op Haaland en Sancho faalde niet vanaf elf meter. Haaland stelde in blessuretijd de zege veilig met de 2-0.

In dezelfde groep verzuimde Club Brugge de leiding te grijpen. De Belgen speelden in het Jan Breydelstadion met 1-1 gelijk tegen Lazio. Joaquin Correa had de bezoekers uit Italië al in de 14e minuut op voorsprong gebracht. Hans Vanaken maakte nog voor rust gelijk uit een strafschop, na een overtreding van Patric op Mats Rits.

In de tweede helft kreeg Brugge de beste kansen via Dennis, aanvoerder Ruud Vormer en Rits, maar bleef het 1-1. Noa Lang viel in de slotfase nog in bij Brugge. Wesley Hoedt speelde bij Lazio de hele wedstrijd.

Volledig scherm Erling Haaland. © BSR Agency