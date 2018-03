Santos: Deze nederlaag tegen Oranje moet ons sterker maken

Santos bracht negen wijzigingen aan in zijn team dat vrijdag met 2-1 won van Egypte. ,,We vinden het al niet leuk om gelijk te spelen, laat staan om te verliezen. Ik zal conclusies uit deze wedstrijd moeten trekken. We moeten hier iets positief uit weten te halen. We verloren in de aanloop naar het EK in 2016 ook thuis van Bulgarije in een oefenduel. Daarna veroverden we de Europese titel. Deze nederlaag tegen Oranje moet ons sterker maken.''



Portugal speelt bij het WK in Rusland komende zomer in een groep met Spanje, Iran en Marokko.