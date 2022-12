Sarina Wiegman, Beth Mead en Engelse vrouwenploeg in de prijzen op Brits sportgala

Sarina Wiegman, Beth Mead en de Engelse voetbalvrouwen zijn in de prijzen gevallen op het jaarlijkse sportgala van de BBC. Wiegman werd verkozen tot coach van het jaar en haar team tot beste team van het jaar, terwijl Beth Mead (op krukken) naar huis gaat met de prestigieuze BBC Sports Personality of the Year Award.

Arsenal speelde vanavond in de Women's Champions League de uitwedstrijd bij FC Zürich (1-9 winst), maar Vivianne Miedema en Beth Mead kregen daar weinig van mee. Het powercouple van het Engelse vrouwenvoetbal was vanavond op het BBC-gala in Manchester. Met afgescheurde kruisbanden en dus op krukken.



Na de ruime overwinning in de Champions League keken de speelsters van Arsenal in de bus naar het BBC-sportgala, waarna ze groot feest vierden toen Mead werd verkozen tot sportpersoonlijkheid van het jaar in Groot-Brittannië.

Wiegman werd coach van het jaar na de Europese titel van afgelopen zomer in Engeland. In Nederland was Wiegman ook genomineerd voor de titel van Sportcoach van het Jaar, maar hier ging die prijs naar shorttrack-bondscoach Jeroen Otter.

,,Ik voel me vereerd, maar hierbij past ook bescheidenheid”, zei Wiegman bij de BBC. ,,Zonder de fantastische groep van speelsters had ik dit nooit kunnen bereiken. En we hadden een geweldige staf. Het was allemaal fantastisch", zei ze, terwijl een flink gedeelte van de EK-selectie naast haar stond. Wiegman werd in 2017 ook met de Oranje Leeuwinnen al Europees kampioen in eigen land.

Mead wint Sports Personality of the Year

Beth Mead was een van de zes genomineerden voor de Sports Personality of the Year, de prestigieuze prijs die jaarlijks in december wordt uitgereikt door de BBC. De aanvalster van Arsenal en Engeland neemt het in de verkiezing op tegen turnster Jessica Gadirova (turnen) Eve Muirhead (curling), Ben Stokes (cricket), Ronnie O’Sullivan (snooker) en Jake Wightman (atleet).



Mead werd afgelopen zomer Europees kampioen met Engeland, de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Op het EK in eigen land was Mead topscorer met zes goals (net als de Duitse Alexandra Popp) en gaf ze ook nog vijf assists. Mead werd na de spannende finale tegen Duitsland (2-1 na verlenging) op een uitverkocht Wembley verkozen tot beste speelster van het toernooi. Kort na de EK-finale maakten Mead en Miedema op social media en later in een interview bekend dat ze al maanden een relatie hadden.

Met 13 goals in 18 interlands kende Mead (27) een uitstekend jaar in de nationale ploeg, waarin ze nu op 29 goals in 50 interlands staat. Miedema (26) is topscorer aller tijden van Oranje met 94 goals in 112 interlands.

Zowel Mead als Miedema loopt op krukken. Beide speelsters scheurden onlangs hun voorste kruisband af. Bij Mead gebeurde dat op 19 november in de slotfase van de wedstrijd tegen Manchester United (2-3) in het Emirates Stadium in Londen. Miedema liep hier vorige week donderdag haar zware knieblessure op. Dat gebeurde kort voor rust in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon, dat met 0-1 won in Londen. ,,Ik wist het meteen", zei Miedema maandag, toen werd bevestigd dat ze inderdaad haar kruisband heeft afgescheurd en dus net als Mead het WK 2023 zal gaan missen.

Mead werd op 17 oktober tweede in de Gouden Bal-verkiezing. Met 152 punten eindigde Mead achter Barcelona-sterspeelster Alexia Putellas, die de prestigieuze prijs voor het tweede jaar op rij won. Putellas liep een dag voor het EK ook een zware kruisbandblessure op, maar had in de eerste helft van dit jaar al grote indruk gemaakt bij haar club.

Een fotograaf van Getty schreef op die avond van het Gouden Bal-gala in Parijs bij een foto van Miedema en Mead de volgende tekst: ‘Vivianne Miedema and a guest arriving at the red carpet in Paris’. Het koppel kon daar gelukkig zelf wel om lachen en het account van de FA Women's Super League (de Engelse vrouwencompetitie) maakte vanavond nog een knipoog naar dat moment.

