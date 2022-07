Sarina Wiegman euforisch na gewonnen EK-titel: ‘Ik besef nog niet helemaal wat hier allemaal is gebeurd’

De 52-jarige Nederlandse was in extase na haar tweede EK-titel. ,,Mijn geheim? Ik heb geen geheim, ik ben heel open. Ik besef denk ik nog niet helemaal wat hier allemaal is gebeurd, ik heb wat tijd nodig.”

Wiegman verruilde vorig jaar de Nederlandse voetbalsters, met wie ze in 2017 het EK won en twee jaar later de finale van het WK haalde, voor Engeland. De ‘Lionesses’ boekten onder haar leiding de ene na de andere overwinning en bezorgden hun land zondag op het volgepakte Wembley de eerste voetbalprijs sinds de wereldtitel van de mannen in 1966.

,,Deze speelsters laten zien dat ze heel graag willen winnen en iedere dag beter willen worden. Dat heb ik het hele jaar gezien”, aldus Wiegman. ,,We hebben toen ik begon wat afspraken gemaakt en dit is het resultaat. Het zat in deze finale zo dicht bij elkaar. Maar wat maakt het allemaal uit, we hebben met 2-1 gewonnen en zijn Europees kampioen. Die beker is behoorlijk zwaar, weet ik uit ervaring. Ik ga er een paar mooie foto’s mee maken”, zei de luid bejubelde Nederlandse bondscoach.

