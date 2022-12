Sarina Wiegman krijgt hoge onderscheiding voor rol in Europese titel met Engeland

Sarina Wiegman (53) uit Den Haag gaat het nieuwe jaar in als Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE). Er zijn slechts twee rangen hoger in het Britse rijk. Ze dankt haar onderscheiding aan haar rol in de Europese titel die het Engelse vrouwenteam afgelopen zomer pakte op het EK in eigen land.

Ook diverse speelsters werden onderscheiden door het Britse rijk. Arsenal-speelster Leah Williamson, die door Wiegman werd benoemd tot aanvoerder van het Engelse team werd OBE (The Most Excellent Order of the British Empire), de vierde rang. Andere belangrijkste speelsters als Lucy Bronze, Beth Mead en Ellen White dragen voortaan de titel MBE (Most Excellent Order of the British Empire), de vijfde rang.



Mead is de partner van haar Arsenal-teamgenote Vivianne Miedema en werd topscorer op het EK. Net als Miedema scheurde ze onlangs haar kruisband af. Mead werd vorige week ook al verkozen tot Sports Personality of the Year op het sportgala van de BBC in Manchester.

De Lionesses, zoals de Engelse voetbalvrouwen zich noemen, kroonde zich op 31 juli van dit jaar tot Europees kampioen door Duitsland te verslaan in de finale. De eerste prijs ooit was extra speciaal, omdat het toernooi in Engeland werd georganiseerd en het de eerste prijs was voor het Engelse vrouwenteam. De finale op Wembley werd door bijna 90.000 toeschouwers bijgewoond.

Voor haar avontuur in Engeland was Wiegman bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Ook met Nederland won ze in 2017 het EK in eigen land, nadat ze een halfjaar eerder het stokje had overgenomen van Arjan van der Laan. Twee jaar later bereikte ze de WK-finale, waarin de Verenigde Staten met 2-0 wonnen in Lyon.

Na de Olympische Spelen in de zomer van 2021 in China, waar Team USA opnieuw te sterk was, stopte Wiegman bij Oranje en ging ze aan de slag bij Engeland. Daar staat ze na anderhalf jaar op 26 interlands, waarvan ze er 22 won en vier gelijkspeelde. Het doelsaldo is met 125-7 al net zo indrukwekkend.

