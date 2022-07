Sarina Wiegman met Engeland naar EK-finale na klinkende zege op Zweden

Wiegman wist niet wat ze zag het eerste halfuur. Haar ploeg werd volledig overrompeld door Zweden. Met drie kansen in de eerste tien minuten en zelfs een bal op de lat. Maar na een halfuur spelen, veerde het gastland op. Opgezweept door 28.624 fans in Sheffield kwam Engeland dan eindelijk van de eigen helft af.

In de 34ste minuut bracht Beth Mead het team van Wiegman op voorsprong. De uitblinker was vlak na de rust ook betrokken bij de tweede en de vierde Engelse treffer. Ze gaf de assist op Lucy Bronze en bereidde de 4-0 van Francesca Kirby voor. Bij de 2-0 moest de Nederlandse VAR Pol van Boekel checken of Bronze geen buitenspel stond, dat bleek niet het geval. Mead kreeg vlak voor tijd nog van Wiegman een applauswissel.

In de finale treft Engeland de winnaar van de wedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk, dat in de kwartfinales na verlenging te sterk was voor de Leeuwinnen. Die halve finale staat morgenavond in Milton Keynes op het programma. De finale is zondag in Londen.