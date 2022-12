Sarina Wiegman over titel met Engeland en verlies van zus Diana: ‘Heel mooi, maar ook intens verdrietig’

Pelé brengt Kerstmis met familie in ziekenhuis door

De Braziliaanse voetballegende Pelé moet Kerstmis in het ziekenhuis doorbrengen, wel in gezelschap van zijn familie. De 82-jarige Pelé ligt al sinds eind vorige maand in het Albert Einstein-ziekenhuis van São Paulo. Zijn dochters laten via Instagram weten dat ze, op advies van de doktoren, de feestdagen bij hun vader blijven.

22 december