Sarina Wiegman straalt van geluk na bereiken EK-finale: ‘We zijn geschiedenis aan het schrijven’

Sarina Wiegman is ,,ongelooflijk trots” op de Engelse voetbalsters. Dat zei de bondscoach uit Nederland vlak na de ruime zege van haar ploeg op Zweden in de halve finale van het EK (4-0).

,,We begonnen niet goed”, zei Wiegman die het vorige EK met de Nederlandse voetbalsters won. ,,We hadden het echt lastig. Maar vervolgens laten we weer zien dat we veerkracht hebben. We hebben een manier gevonden om het om te draaien. Mijn speelsters slaagden er in om onder de druk uit te komen. Ook daarom ben ik zo ongelooflijk trots op hen.”

,,Ik ben nog niet in de kleedkamer geweest, maar de speelsters zijn aan het zingen en het dansen", zei de Nederlandse op de persconferentie. ,,We vieren dat we hebben gewonnen en vanaf morgen gaat de focus op de finale.”

,,We zeiden in aanloop naar het toernooi en ook nu nog steeds dat we het land willen inspireren. Ik denk dat we dat aan het doen zijn en dat we echt een verschil maken. Het hele land is trots op ons en nu zullen nog meer meisjes en jongens willen gaan voetballen.”

Op de vraag of ze denkt dat de voetbalwereld door heeft wat de Engelse vrouwen presteren, reageerde Wiegman overtuigd: ,,Dat denk ik wel ja. We zeiden dat we klaar waren om geschiedenis te schrijven en dat zijn we aan het doen.”

Prins William

Ook de Engelse prins William was opgetogen met het succes van de ploeg van Wiegman: ,,Het hele land is zo trots op wat jullie bereiken. We geloven in jullie en zullen jullie blijven steunen!”

Beth Mead, Lucy Bronze, Alessia Russo en Fran Kirby maakten de doelpunten op Bramall Lane in Sheffield. Engeland stuit zondag op een uitverkocht Wembley in de finale op Duitsland of Frankrijk. Die ploegen staan woensdagavond tegenover elkaar in in Milton Keynes.