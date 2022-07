Sarina Wiegman vol trots na bereiken halve finale EK: ‘Deze dag zal ik niet vergeten

,,Het niveau van de wedstrijd was heel hoog", zei Wiegman na afloop bij de BBC . ,,Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt. We weten dat Spanje een heel goede ploeg is, zeker in balbezit. En wij deden het ook vrij aardig. Ik ben zo trots op het team, het is ongelooflijk. Je kon echt voelen hoe het publiek achter ons stond, dit is het thuisvoordeel.”

,,Ik maakte me niet echt grote zorgen. We stonden achter en wisten dat we iets moesten doen. Vervolgens scoorden we snel en konden we weer in ons normale systeem gaan spelen. Natuurlijk was ik een beetje bezorgd, anders zou ik het systeem niet een beetje hebben veranderd. Het is mooi dat het werkte.”