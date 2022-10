Sarina Wiegman wint met Lionesses wél van wereldkampioen Verenigde Staten

Voor ‘Team USA’ kwam een ongeslagen reeks, die 21 wedstrijden duurde, ten einde in de stromende regen in het noordoosten van Londen. Wiegman is nog ongeslagen in haar 23 wedstrijden als bondscoach van Engeland, waar ze op 1 september 2021 begon na vier succesvolle jaren met de Oranje Leeuwinnen. Ze won 21 keer en speelde twee keer gelijk. Het doelsaldo van 120-6 is minstens zo indrukwekkend.



Wiegman en haar speelsters keerden vanavond terug op Wembley, waar op 31 juli het EK in eigen land werd gewonnen. Ook toen werd het 2-1, toen na verlenging tegen de Duitse vrouwenploeg. Wiegman moest het vanavond doen zonder routiniers Jill Scott en Ellen White, die na het EK een punt achter hun loopbaan zetten. Wiegman kon ook niet beschikken over haar aanvoerder Leah Williamson (Arsenal) en spits Alessia Russo (Manchester United), die afgelopen week met blessures wegvielen.

Wiegman stond als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters ook drie keer tegenover de Verenigde Staten, maar tot drie keer toe werd er verloren: in de finale van het WK 2019 (2-1), in een oefeninterland in Breda (0-2) in november 2020 en na strafschoppen in de kwartfinales (2-2 na 120 minuten) op de Olympische Spelen in Japan in 2021.

‘Protect the players’

Voor de aftrap van het oefenduel met de Amerikaanse voetbalsters droeg de gestopte Jill Scott de EK-trofee het stadion binnen. Ook werden de Engelse voetbalsters die in 1972 de eerste vrouweninterland van hun land speelden gehuldigd. Ze kregen vijftig jaar na dato uit handen van Scott en de huidige aanvoerster Leah Williamson alsnog een speciale rode ‘cap’, als herinnering aan hun eerste interland.

De Engelse en Amerikaanse voetbalsters poseerden voor de wedstrijd gezamenlijk achter een spandoek met daarop de tekst ‘protect the players’ (bescherm de spelers). Begin deze week kwam een rapport uit, waarin staat dat in het Amerikaanse vrouwenvoetbal sprake is van systematisch misbruik en wangedrag.

Lauren Hemp zette Engeland al vroeg op voorsprong, na een voorzet van EK-uitblinkster Beth Mead. Sophia Smith trok de stand gelijk, maar in de 33e minuut kwam de ploeg van Wiegman opnieuw aan de leiding via een strafschop van Georgia Stanway. Trinity Rodman (de 20-jarige dochter van NBA-legende Dennis Rodman) maakte kort voor rust de 2-2, maar die treffer werd uiteindelijk afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft werd, ondanks flink wat kansen, niet meer gescoord.

