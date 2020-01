Sarri heeft alle vertrouwen in De Ligt: ‘Tijd gehad om uit te rusten’

Juventus-coach Sarri gaf eerder al aan dat de plaats op de bank van De Ligt niets te maken had met zijn kwaliteiten. De Italiaan vond dat de Nederlander wel wat rust kon gebruiken. Op de persconferentie in aanloop naar het duel met Parma kreeg Sarri dan ook de vraag of De Ligt er weer klaar voor is om te beginnen. ,,Dat hij daartoe in staat is, heeft hij de afgelopen weken wel laten zien. Toen stond hij vijftien weken achter elkaar in de basis. Ik denk dat hij dat nu ook weer kan doen, zeker nu hij even de tijd heeft gehad om te herstellen en uit te rusten. We beslissen daarover (over de basisplek van De Ligt, red.) na de training van vandaag. Anders zijn ook Leonardo Bonucci en Daniele Rugani nog fit. Ik maak me geen zorgen", zo klonk het antwoord van Sarri.



Juventus staat momenteel op de eerste plek in de Serie A met 48 punten. Internazionale staat met 46 punten op een tweede plek en die ploeg komt morgenmiddag om 15.00 uur al in actie in de uitwedstrijd tegen Lecce. Als Inter dat duel wint, is het aan De Ligt en consorten de taak om 's avonds weer de koppositie te heroveren.