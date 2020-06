SC Paderborn gedegradeerd uit Bundesliga

Het tweede avontuur op het hoogste niveau heeft daardoor opnieuw maar één seizoen geduurd. Ook in 2015 moest het gepromoveerde SC Paderborn meteen weer terug naar de tweede Duitse divisie.



FC Union Berlin is nu zeker van behoud in de Bundesliga. De Berlijnse club promoveerde vorig seizoen eveneens naar het hoogste niveau.



SC Freiburg is nog in de race voor Europees voetbal. Het thuisduel met Hertha BSC eindigde in 2-1.