Schalke 04 krijgt ook thuis tegen FC Augsburg pijnlijke afstraffing

Schalke 04 had vanmiddag opnieuw veel balbezit (in de eerste helft zelfs 75 procent,) maar de club uit Gelsenkirchen scoorde slechts twee keer in de laatste negen wedstrijden. Schalke 04 staat nog wel altijd achtste in de Bundesliga, slechts twee punten achter op nummer zes VfL Wolfsburg. Plaatsing voor de Europa League is dus nog altijd mogelijk, maar dan zal het in de laatste zes wedstrijden van dit seizoen wel een stuk beter moeten.



FC Augsburg, waar verdediger Jeffrey Gouweleeuw op de bank bleef, staat op een twaalfde plaats in de Bundesliga.