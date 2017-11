Schalke 04 maakt grote sprong dankzij zege op HSV

Barça vecht gele kaarten Piqué en Suárez aan

18:12 FC Barcelona heeft beroep aangetekend tegen de gele kaarten die Gerard Piqué en Luis Suárez zaterdag kregen in de gewonnen uitwedstrijd tegen Leganés (0-3). Voor verdediger Piqué was het zijn vijfde gele kaart van dit seizoen, wat hem automatisch een schorsing oplevert voor de volgende wedstrijd. Barcelona speelt volgende week de topper in de Spaanse competitie tegen naaste belager Valencia.