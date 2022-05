Schalke 04 na één seizoen weer terug in Bundesliga

Na de eerste helft leidden de bezoekers in de zinderende Veltins-Arena nog met 2-0 door goals van Igor Matanovic. Na de rust draaiden Simon Terodde (twee treffers) en de Uruguayaan Rodrigo Zalazar de achterstand om in een overwinning, waardoor de club uit Gelsenkirchen met nog één speelronde in de tweede Bundesliga niet meer te achterhalen is. In de slotfase kreeg Marcel Beifus van St. Pauli nog rood.